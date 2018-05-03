В суды Казахстана разрешили проносить гаджеты

Верховный суд прислушался к просьбам адвокатов и репортеров об облегчении правил пропуска в здания судов.

Верховный суд изменил правила пребывания в зданиях судов Казахстана: теперь гражданам разрешено проносить с собой смартфоны, планшеты, записывающие и другие технические устройства. Новые правила распространяются на посетителей судов, участников судебных заседаний и представителей СМИ. Правила касаются залов ожидания, залов судебных заседаний, помещений приема и выдачи корреспонденции, а также фронт-офисов, передает Sputnik.

«Участникам судебных процессов разрешается внести записывающие устройства, вычислительную технику, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты с интернет-модулями, флеш-карты, USB-диски и другие технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выхода в интернет», — говорится в сообщении верховного суда Казахстана.

Представители СМИ также вправе войти в здания судов с мобильными устройствами, видео- и фотоаппаратурой. Их использование на судебных заседаниях решается председательствующим судьей.