МОАП РК выпустило рекомендации по обеспечению информационной безопасности интернет-ресурсов

В ведомстве напоминают, что законодательство обязывает собственников объектов информатизации осуществлять меры по защите.

В связи с распространением сведений о выявленных уязвимостях казахстанских интернет-ресурсов, Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК рекомендует принимать своевременные меры противодействия угрозам информационной безопасности.

«Основа обеспечения информационной безопасности интернет-ресурса - это обеспечение максимального уровня безопасности сервера, на котором он размещается. Веб-сервер формируется комплексным составом программного обеспечения, каждое из которых подвержено разнообразным способам атаки. Атаки веб-серверов можно разделить на две категории: локальные и глобальные. Локальные атаки обычно направлены на кражу информации или перехват управления на отдельном веб-сервере. Глобальные атаки обычно направлены на несколько веб-сайтов и ставят своей целью заражение всех их посетителей. Даже в случае, когда вредоносная программа не может быть запущена на самом сервере, она все же может передаваться под видом обычного контента посетителям веб-сайтов, поскольку злоумышленники зачастую загружают такие программы с помощью PHP или ASP, что исключает необходимость заражения операционной системы веб-сервера», - говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения безопасности веб-сервера предлагается:

- систематически устанавливать последние обновления системы безопасности для операционной системы

- регулярно обновлять все программное обеспечение, работающее на веб-сервере

- использовать сертификат SSL для работы с ресурсом только через HTTPS

- удалить программное обеспечение, не относящееся к необходимым компонентам функционирования интернет-ресурса

- отключить неиспользуемые службы, устанавливаемые по умолчанию (например, FTP или SMTP) и все неиспользуемые серверные расширения

- отключить функцию просмотра каталогов, если она не является необходимой, поскольку она позволяет посетителям видеть, какие файлы используются системой

- отключить доступ к ресурсам по умолчанию, включив только необходимую функциональность ресурсов

- вести журнал всех обращений и проводить его периодический анализ, желательно с настройкой автоматических уведомлений о выявлении подозрительной активности

- установить межсетевой экран.

Для приложений, функционирующих на сервере в качестве компонентов интернет ресурса, предлагается соблюдать следующие требования:

- не запускать приложения и сервисы (в том числе – системные) с правами администратора

- задать разрешения доступа (списки управления доступом) ко всем ресурсам, необходимым приложению

- использовать настройки с минимальным уровнем разрешений (например, сделать файлы доступными только для чтения, если это приемлемо для приложения)

- хранить файлы веб-приложения в папке под корнем приложения

- запретить пользователям задавать пути доступа к файлам приложения, что позволит избежать получения пользователями доступа к корню сервера.

Для среды исполнения скриптовой части интернет ресурса (PHP или ASP) следует придерживаться следующих рекомендаций:

- установить переменную register globals в значение off

- установить переменную safe_mode в значение on

- в переменной open_basedir следует указать базовый каталог

- установить переменную display_errors в значение off

- необходимо установить переменную log_errors в значение on

- установить переменную allow_url_fopen в значение off.

Применительно к остальным компонентам интернет-ресурса (CMS, сервисы, приложения) следует руководствоваться общими рекомендациями к обеспечению защиты на уровне программного обеспечения.

Вместе с тем, МОАП РК напоминает, что согласно действующего законодательства владельцы, собственники объектов информатизации, а также пользователи обязаны осуществлять меры по защите объектов информатизации. Кроме того, при произошедших инцидентах информационной безопасности необходимо информировать РГП «Государственная техническая служба».