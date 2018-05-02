Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2018 года

За первые три месяца 2018-го операторы заработали на 10 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Январь–март 2018-го

За три месяца текущего года объем рынка связи в Казахстане составил 178,74 млрд тенге против 168,34 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6,2%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–марте 2018 года составили 6,59 млрд тенге, что на 7,5% меньше объема января-марта 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 10,07 млрд тенге (на 5,2% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 7,96 млрд тенге (на 26,2% больше); от интернета — 59,2 млрд тенге (на 6,8% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 8,68 млрд тенге (на 9% больше); от услуг мобильной связи — 54,47 млрд тенге (на 3,1% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 31,75 млрд тенге (на 13,2% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–марте 2018 года приходятся на интернет (33,13%) и мобильную связь (30,47%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,76%. Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 81,36% всех доходов рынка телекоммуникаций республики.

Март 2018-го

Предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,3 млрд тенге против 54,1 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в марте 2017-го — рост составил 7,4%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2018 года составила 2,22 млрд тенге, что примерно на том же уровне, что и в марте 2017-го. Местная телефонная связь — объем рынка в марте 2018-го составил 3,36 млрд тенге (на 4,2% меньше объема марта 2017-го). От услуг интернета операторы выручили 20,12 млрд тенге (на 8,1% больше объема марта 2017-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,91 млрд тенге (на 8,3% больше объема марта 2017-го); от услуг мобильной связи — 18,8 млрд тенге — здесь рост составил 5,4%; от прочих телекоммуникационных услуг — 10,4 млрд тенге (на 11,5% больше объема марта 2017-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам марта 2018 года, число фиксированных телефонных линий составило 3594,9 тысяч единиц (в феврале 3607,5 тысяч единиц — снижение составило 0,35%); абонентов сотовой связи — 26386 тысяч единиц (в феврале — 26561 тысяч единиц — снижение составило 0,65%); абонентов фиксированного интернета — 2639,6 тысяч единиц (2649,3 тысяч единиц в феврале — практически без изменений). Как видно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам марта 2018-го составила почти 146% (население Казахстана — 18,2 млн человек). Разумеется, среди экономически-активного населения этот процент почти вдвое выше — более 290%.