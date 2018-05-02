Скамейки с солнечными батареями появились в Петропавловске

С их помощью горожане и гости города смогут зарядить свои гаджеты.

В Петропавловске появились скамейки с солнечными батареями, где горожане могут подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным WiFi. В часть скамейки, сделанной из дуба, вмонтирована солнечная батарея, покрытая сверхпрочным органическим стеклом, поэтому батарее не страшны ни осадки, ни морозы, ни сильные ветра, передает Sputnik.

По данным акимата Петропавловска, пока в городе установлено четыре лавочки: две − перед городским акиматом, две − перед областным акиматом. Скамейка может заряжать два гаджета через USB-порт и три — с помощью панелей беспроводной зарядки. Производитель скамеек — белорусская компания Branch Bench. Скамьи были изготовлены на заказ, аналогов им в Казахстане нет.