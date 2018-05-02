Министр Сулейменов высказался о рекламных постах блогеров

Деятельность тех из них, кто зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей, регулируется действующим законодательством.

Министру национальной экономики Казахстана Тимуру Сулейменову задали вопрос о блогерах, зарабатывающих на рекламе. В блоге министра появилось обращение, в котором автор задает вопросы о том, являются ли блогеры субъектами предпринимательства и какими нормами регулируется их деятельность, передает Tengrinews.kz.

Министр Сулейменов ответил, что в соответствии со статьей 23 Предпринимательского кодекса РК субъектами предпринимательства являются граждане, оралманы и негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, государственные предприятия: «Физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном ПК РК. В этой связи правовые препятствия по отнесению блогеров к субъектам предпринимательства отсутствуют в случае его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого регулируется ПК РК. Закон РК „О рекламе“ распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности физических и юридических лиц, производящих, распространяющих, размещающих и использующих рекламу на территории РК. В этой связи деятельность блогеров, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих деятельность, связанную с предпринимательством, регулируется действующим законодательством».