Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и коммуникаций РК

Она сменила на этом посту Алана Тажибаева.

Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и коммуникаций. Ранее пост вице-министра занимал Алан Ажибаев, освобожденный от должности согласно поданному заявлению.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе. В 2006–2008 годы — главный специалист, главный эксперт комитета информации и архивов министерства культуры и информации РК. В 2008–2012 годы — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-Министра РК. В 2012–2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК. С июля 2016 года и по настоящее время работала председателем комитета информации министерства информации и коммуникаций РК.