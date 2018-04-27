Казахтелеком объявляет о новом CREDO

Происходящие в мире изменения, диджитализация и новые требования к ведению бизнеса бросают вызов компаниям.

Для сегодняшнего рынка характерны высокая конкуренция и быстрые изменения технологий. Поэтому строить бизнес по-старому уже нельзя — чтобы быть успешной, компании необходимо трансформироваться, изучать и внедрять новые бизнес-модели.

Именно так поступил Казахтелеком, объявивший о старте полномасштабных преобразований. Отныне весь бизнес телеком-оператора будет строиться вокруг новой модели корпоративных ценностей. Сегодня в Алматы прошла конференция «ТОП-100» с участием руководителей АО «Казахтелеком» различного уровня, в ходе которой и были презентованы обновленные ценности компании, объединенные CREDO.

«Реалии жизни постоянно меняются, поэтому, чтобы быть успешными, реализовывать стратегию и задачи, обозначенные государством, ожидания акционеров, клиентов и партнеров, необходимо трансформироваться. Мы должны мыслить и действовать нестандартно, создавать и внедрять инновационные продукты и услуги, ориентируясь на новые форматы работы с клиентами и, в конечном итоге, стать лидером во внедрении культуры цифровых технологий. Цифровая трансформация невозможна без переосмысления корпоративных ценностей. Наша миссия — стать главным игроком и двигателем цифровизации Казахстана. Каждая глава нашей „книги“ должна быть очень осмысленной. Мы должны четко понимать, как она выглядит и к чему ведет. Мы испытали на себе, что такое падение рынка и отток. Поэтому для нас важен клиент и его отношение, нам важно понимать запросы клиентов. Мы несем ответственность за свои результаты. И в нашем CREDO выражено то, как мы соотносим себя с окружающей действительностью», — заявил Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком».

В миссии компании отражены ее приоритеты: стать незаменимой и привычной частью жизни каждого пользователя услуг, удивлять и превосходить ожидания клиентов. В компании понимают, что корпоративные ценности являются ее фундаментом. Причем, чем лучше сотрудники понимают и разделяет корпоративную культуру и миссию, тем успешнее компания на рынке. Именно поэтому оператор, в соответствии с современными технологическими трендами и с учетом приоритетных задач, принял новое CREDO.

«Наверняка вы знаете такое выражение: Культура ест стратегию на завтрак. Так вот, мы можем разрабатывать различные стратегии, прописывать план действий для выполнения целей, но пока мы не научим людей понимать все эти ценности и не научимся изменять наш формат работы, бизнес-модель, мы не сможем добиться прописанных в стратегии целей. Поэтому Казахтелеком и разработал новую систему ценностей. Работа проводилась целый год, в разных группах. Проходили обсуждения тех ценностей, которыми мы сейчас руководствуемся, и тех, которые мы хотим внедрить для достижения целей. Наше CREDO — это то, что необходимо, чтобы Казахтелеком произвел безболезненную цифровую трансформацию бизнеса. Мы нацелены на то, чтобы провести трансформацию правильно, придти к новому формату ведения бизнеса. У нас на горизонте стоит преобразование в DSP (Digital Service Provider)», — отметил Батыр Маханбетажиев, главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».

Новая модель включает пять основных направлений, которые помогут эффективно управлять и развивать компанию:

С — Client/Клиент — стремление превосходить ожидания клиентов

Об этом сегменте рассказал Каспарс Кукелис, член правления по розничному сегменту АО «Казахтелеком». Компании важно стремиться точно и полно удовлетворять потребности внешних и «внутренних» клиентов, постоянно совершенствовать клиентский сервис, опираясь на обратную связь, и быть на шаг впереди, предвосхищать ожидания клиента, приятно удивлять его.

R -Responsibility/Ответственность — самостоятельность в принятии решений и ответственность за результат

Александр Лезговко, главный технический директор АО «Казахтелеком», представил намерения компании нести ответственность за финальный результат. Важным фактором здесь является нацеленность всех сотрудников на проявление самостоятельности в принятии решений. Важно ориентироваться на результат, а не на процессы.

E — Entrepreneurship/Предпринимательский дух — предлагать новые идеи и постоянно искать новые возможности для развития бизнеса

Рафаэль Абыханов, главный директор по корпоративному сегменту АО «Казахтелеком», сделал акцент на еще одной важной составляющей — предпринимательской смелости. Она подразумевает проявление инициативы, выдвижение новых идей, готовность рисковать и выигрывать. Каждый сотрудник должен быть нацелен на то, чтобы быть амбициозным, стремиться к свершениям, постоянно искать новые возможности для развития бизнеса.

D — Digital culture/Цифровая культура — использование цифровых коммуникационных технологий в работе и в жизни

Батыр Маханбетажиев напомнил, что нужно действовать новаторски: менять бизнес с помощью цифровых технологий, быть открытыми новому и стремиться к развитию.

O — Outstanding decisions/Выдающиеся решения — качество решений для успеха бизнеса

Об этом направлении рассказали Марат Абдилдабеков, главный ИТ-директор, и Асхат Узбеков, главный финансовый директор АО «Казахтелеком». В принятии решений важно учитывать интересы всех сторон и все разнообразие факторов, а также поддерживать баланс IQ + EQ + DQ (интеллект, эмоциональный интеллект, цифровой интеллект). То есть — принимать решения, объединяя логику, знание новых технологий, социальные и психологические тренды нового мира.

На конференции руководители АО «Казахтелеком» обсудили масштабы изменений, необходимых для внедрения ценностей и использования лучших мировых практик корпоративной культуры. Помимо этого, рассматривались методы трансформации инструментов управления персоналом, так, чтобы сотрудники компании были проводниками изменений на местах, а лидеры нового формата взращивались в коллективе.

«Каждому из нас необходимо быть готовым к изменениям, быть открытым новому и стремиться развиваться, действовать новаторски и менять бизнес с помощью цифровых технологий», — подчеркнул Батыр Маханбетажиев.