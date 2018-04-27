Полиция внедрит в гостиницах РК информационную систему E-Hotel

У гостей отпадет необходимость посещать органы внутренних дел.

На заседании координационного совета руководителей компетентных органов государств-участников ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией зам. главы МВД РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что в рамках ГП «Цифровой Казахстан» создается информационная система E-Hotel, которая даст возможность в режиме реального времени получать данные о прибывших туристах, вести учет их прибытия и убытия.

«Предпринимаются последовательные меры по повышению привлекательности нашей страны для иностранцев, уже сделан ряд конкретных шагов. Граждане 61 страны освобождены от виз при въезде на срок до 30 суток. Транзитные авиапассажиры могут до 3 суток находиться вне аэропортов с выходом в город без виз. Граждане 56 экономически развитых и политически стабильных стран регистрируются пограничной службой уже при пересечении границы, посещать для этого миграционную службу нет необходимости. Другие иностранцы могут зарегистрироваться в онлайн режиме, что сделало эту процедуру более удобной и сократило время для ее прохождения до нескольких минут», — рассказал Ерлан Тургумбаев.

С 1 июля начнется выдача электронных виз. Иностранцам не надо будет посещать консульские учреждения Казахстана, визу можно будет получить через интернет, с одновременной регистрацией по планируемому адресу проживания в Казахстане.