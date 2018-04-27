Кселл: итоги I квартала 2018

Оператор заявляет о росте корпоративного бизнеса.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за I квартал 2018 года. По итогам отчетного периода чистый объем продаж вырос на 2,1%, а доход от услуг снизился на 1,6% до 32,267 млн тенге. Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, снизилась на 5% и составила 7,246 млрд тенге. Заметно, что выручка оператора продемонстрировала небольшой рост в сравнении с показателями прошлого года.

«В первом квартале 2018 года мы наблюдали дальнейший рост показателей, а также сохранили лидирующие позиции на рынке. Этот год начался с существенного повышения цен всеми операторами связи, при этом сократился объем интернет-трафика и минут вне сети, включенного в пакеты услуг. В отчетном периоде наблюдался рост выручки благодаря увеличению объемов продаж мобильных телефонов. Корпоративный сегмент также продолжает демонстрировать высокие темпы роста за счет стабильных продаж бизнес-решений», — отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Чистая выручка, 2018 г

I квартал — 36,386 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 2,1%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 1,5%, рентабельность по EBITDA оставалась стабильной на уровне 37%.

EBITDA, 2018 г

I квартал — 13,456 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 1,5%)

Абонентская база компании в отчетном периоде оставалась стабильной, на уровне 9,958 млн пользователей. Для сравнения — за аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 9,979 млн человек. Вместе с тем, если посмотреть на показатели двух последних кварталов прошлого года, когда число пользователей Кселл перевалило за 10 миллионов, заметно небольшое снижение абонентской базы.

Абоненты, 2018 г

I квартал — 9,855 млн

Доход от услуг голосовой связи снизился на 5,3%, составив 18,520 млрд тенге (19,563). Объем голосового трафика снизился на 7,6% и составил 5,125 млн минут (5,545), при этом показатель ARMU (средняя выручка за минуту соединения) снизился до 2,1 тенге (2,2).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в первом квартале продемонстрировал снижение на 6,4%. И если весь прошлый год MOU колебался в пределах 230-220 минут, то первый квартал текущего года показал результат всего в 206 минут.

MOU, 2018 г

I квартал — 206 мин (в I квартале 2017 — 220 мин)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) по итогам I квартала снизился на 2,2% относительно первого квартала прошлого года, когда он составлял 1114 тг.

ARPU, 2018 г

I квартал — 1090 тг.

А вот доход от услуг передачи данных продолжает расти. По итогам первого квартала он увеличился на 6,1% до 11,514 млрд тенге (10,849). Трафик данных вырос на 37,8%, составив 58,311,057 Гб (42,320,845).

Как отмечают в Кселл, усилия по-прежнему направлены на развитие услуг 4G. В настоящее время компания обеспечивает покрытие 4G на 50% территории страны. Проникновение смартфонов в сети оператора составило 61,2%, из них с поддержкой LTE — 37,9%.

Если говорить о дополнительных услугах, то по итогам квартала число пользователей OTT-сервисов у оператора составило 478 тысяч, а пользователей MFS-сервисов (мобильные финансы) — 70,1 тысяч.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) снизились до 2,76 млрд тенге (5,928), соотношение CAPEX к продажам составило 7,6%.

CAPEX, 2018 г

I квартал — 2,76 млрд тенге

«В целом, благодаря текущим инициативам по цифровому преобразованию нам удалось добиться большей эффективности и результативности. При этом компания продолжает работать над разработкой новых выгодных предложений для своих клиентов и повышению прибыли акционеров», — подытожил Арти Отс.