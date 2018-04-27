Кыргызтелеком начал закупать интернет в 3,5 раза дешевле

Госкомпания нашла новых поставщиков, которые продают больший объем трафика по значительно меньшей цене.

ОАО «Кыргызтелеком» начало закупать интернет в 3,5 раза дешевле и планирует увеличить скорость трафика. Правление и совет директоров ОАО провели тендер, в результате которого были выбраны новые поставщики интернет-трафика. В конкурсе участвовали 14 компаний из России, Казахстана, Германии, Китая и Кыргызстана, передает Sputnik.

«По результатам тендера стоимость покупки интернет-трафика была снижена в 3,5 раза, а объем увеличен с 20 до 50 гигабит в секунду. Это позволит предоставлять абонентам более дешевый и быстрый доступ в интернет, а компания сможет экономить около миллиона долларов в год», — заявили в Кыргызтелекоме.

В организации отметили, что после тендера участвовавшие в нем отечественные компании сами заинтересовались покупкой трафика у ОАО. Кроме того, Кыргызтелеком заключил рамочные контракты с пятью поставщиками. Это значит, что в экстренных ситуациях можно будет оперативно переключаться с одного на другого, что минимизирует зависимость.

Отмечается, что новые тарифы и объем интернет-трафика позволят конкурировать с другими провайдерами и не допустить повторения событий, произошедших в конце 2016 года, когда стоимость приобретаемого трафика резко выросла с 13 до 30 долларов за один мегабит в секунду.