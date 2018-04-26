Смартфоны Huawei P20 появились на казахстанском рынке

Главные особенности новинок — расширенные функции искусственного интеллекта и первая в мире тройная камера Leica у флагманской модели.

25 апреля в Алматы компания Huawei провела презентацию новой линейки смартфонов Huawei P20, состоящую из трех моделей: Huawei P20 Pro, Huawei P20 и Huawei P20 lite.

«В Казахстане только за последний год было продано более 440 000 телефонов, а в нашем портфолио представлено уже более 20 наименований продукции, включая смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты и умные часы. Сегодня мы представляем свою новую линейку Huawei P20. Это телефоны с революционными характеристиками, которые не просто следуют мировым трендам потребительского спроса, а создают новый пользовательский опыт, ведь теперь для потребителя важно не обладание вещью, а те впечатления и эмоции, которые он получает от ее использования. Мы верим, что будущее смартфонов — за искусственным интеллектом. И наши новинки с расширенными функциями искусственного интеллекта — это не только новый шаг в эволюции смартфонов, но и огромный потенциал возможностей для развития целой индустрии мобильной фотографии», — заявил г-н Лю Янг, директор Huawei Kazakhstan Device.

За высококачественные снимки даже в условиях самой плохой освещенности в старшей модели Huawei P20 Pro отвечает тройная камера Leica (первая камера — монохромная с разрешением 20 Мп, вторая — цветная с разрешением 40 Мп, третья — с разрешением 8 Мп и длиннофокусным объективом), трехкратный оптический и пятикратный гибридный зум и наличие датчика цветовой температуры. Что касается Huawei P20, то здесь присутствует улучшенная двойная основная камера Leica с разрешением 20 Мп и 12 Мп. Фронтальные камеры в обоих телефонах имеют разрешение в 24 Мп. Впервые оба смартфона обладают режимом замедленной съемки в 960 кадров в секунду.

«Согласно бенчмарку DxOMark, оценивающему качество фото и видео профессиональных фотоаппаратов и мобильных камер, модель Huawei P20 Pro признана лучшим камерофоном в мире, получив рекордные 109 баллов в рейтинге. Смартфон Huawei P20 занял второе место в этом списке, заслужив 102 балла», — отмечают представители Huawei.

В конце прошлого года компания Huawei уже представила первый в мире телефон с искусственным интеллектом — Huawei Mate10 Pro на базе процессора собственной разработки Huawei Kirin 970. Линейка Р20 тоже работает на базе этого процессора, но функции искусственного интеллекта значительно усовершенствованы. Например, сейчас искусственный интеллект в обоих флагманах Р20 уже может распознавать более 500 различных сцен и объектов в 19 категориях, подбирая настройки автоматически. И чем больше вы фотографируете, тем быстрее смартфон обучается и различает объект фотографирования более точно. Также функция Master AI, интеллектуальный помощник, помогает правильно выстроить линию горизонта и комбинирует цифровую и оптическую стабилизацию. Кроме того, искусственный интеллект разумно распределяет заряд аккумулятора, сохраняя ресурсы максимально продолжительное время. Емкость батарей Huawei P20 и Huawei P20 Pro составляет 3400 и 4000 мАч соответственно.

Из приятных дополнений обеих новинок — возможность работать в режиме «Персональный компьютер» и защита от влаги и пыли по стандарту IP67 в Huawei P20 Pro, которая выдержит погружение в чистую воду глубиной до одного метра длительностью до получаса.

Что касается младшего смартфона линейки, Huawei P20 lite, то главными его особенностями являются полноэкранный дисплей, двойная камера с эффектом «боке», улучшенная фронтальная камера на 16 Мп, а также 64 Гб постоянной памяти. Модель оснащена очень производительным для своего ценового сегмента 8-ядерным процессором Kirin 659 и работает на OC Android 8.1 с интерфейсом EMUI 8.1. Этот смарфон уже доступен в Казахстане по цене 149 990 тенге в цветах розово-золотой, черный и голубой.

Huawei P20 казахстанцы смогут приобрести с 26 апреля в черном и полночно-синем цветовых решениях по цене 299 990 тенге. А Huawei P20 Pro будет доступен в конце мая, его стоимость составит 349 990 тенге.