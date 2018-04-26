Более 1,5 млн родителей наблюдают за успеваемостью своих детей онлайн

Внедряемые цифровые технологии позволяют обеспечить прозрачность процесса в сфере образования.

В Казахстане количество родителей, которые наблюдают за успеваемостью своих детей онлайн, достигло 1,5 млн. Об этом сообщил в ходе отчетной встречи с населением в Астане министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает Kazpravda.kz.

«Более чем в 4000 школ введен электронный дневник Kundelik. Параллельно в 600 школах функционируют электронные журналы — это порядка 3,5 миллионов пользователей, более 200 тысяч учителей и 1,5 миллиона родителей ежедневно пользуются электронными документами», — сказал Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что разработана и введена в эксплуатацию мобильная версия данной системы.

«За один месяц приложение скачали 27 000 учителей и 6 000 родителей. Оно позволило увеличить родительский контроль и активизировать их участие в учебно-воспитательном процессе», — сообщил глава МОН.

Кроме того, по словам министра, внедряемые цифровые технологии позволяют обеспечить прозрачность процесса в сфере образования: «Мы отмечаем снижение уровня беспричинного пропуска занятий детьми, наблюдаем повышение успеваемости учащихся, и, конечно, происходит снижение бумажного документооборота. Мы переводим в электронный формат все виды строгой отчетности и одновременно сокращаем их количество».