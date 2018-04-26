Акции Казахтелекома подорожали в два раза

Профессиональные финансовые аналитики уверены в росте их доходности.

По состоянию на утро 25 апреля цена за одну простую акцию (KZ0009093241) Казахтелекома на KASE составила 28651 тенге. Год назад бумаги оператора связи котировались на уровне 15369 тенге, увеличившись, таким образом, в цене почти вдвое. Месяц назад акции стоили 22800 тенге. Доходность по ним за этот период составила 25,5%. Активы компании по состоянию на осень 2017 года увеличились на 5,2% и составили 493,5 млрд тг., собственный капитал — на 7,8%, до 371 млрд тг. Чистая прибыль на конец сентября 2017 года составила 32,338 млрд тг, передает Tengrinews.kz.

«Сокращение доли убытка в СП „Теле2-Алтел“ и наращивание выручки при сдерживании расходов, позволили Казахтелекому показать сильные финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года. Акции подорожали и, по нашей оценке, текущая цена справедливо отражает улучшение макроэкономических индикаторов экономики Казахстана, хорошие финансовые результаты компании и потенциал роста доходов предприятия „Теле2-Алтел“», — считает аналитик Halyk Finance Андрей Кожокару.