В Казахстане составили рейтинг вузов, обучающих специальности «Информационные системы»

В образовательных программах подготовки специалистов выявили ненужные для изучения предметы.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и министерство образования и науки провели оценку 66 образовательных программ по специальности «Информационные системы» бакалавриата в вузах Казахстана. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил управляющий директор НПП Олжас Ордабаев, передает CA-NEWS.

По его словам, по результатам проверки составлен рейтинг университетов: в топ-5 вузов вошли Казахстанско-Британский технический университет, Международный университет информационных технологий, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Казахстанско-Немецкий университет, Университет Нархоз.

Представитель «Атамекена» добавил, что на первом этапе производился анализ средней заработной платы и процента трудоустройства выпускников 2016 года по оцениваемым образовательным программам. На втором этапе производилась оценка и анализ разрывов содержания образовательных программ с привлечением экспертов из ведущих IT-компаний республики. По итогам оценки эксперты отметили, что в образовательных программах подготовки специалистов имеются ненужные для изучения предметы, отнимающие время у студентов, имеются факты применения в обучении устаревших языков программирования.

Вице-министр образования Талгат Ешенкулов отметил, что всего по республике на подготовку по специальности «Информационные системы» вузам выдано 70 лицензий, из которых не оценивались 2 вуза, которые не входят в ведение ведомства — Академия Комитета нацбезопасности РК и Алматинская академия Министерства внутренних дел РК, а также 2 вуза не вошли в рейтинг по причине отсутствия набора и выпуска — Казахская академия труда и социальных отношений, Финансовая академия.

Отмечается, что международную аккредитацию образовательной программы из 66 вузов имеют только 8.