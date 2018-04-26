На ИТ-рынке Казахстана появился новый облачный провайдер мирового уровня.

Oblako.kz является Казахстанским представительством одного из самых быстрорастущих IaaS-провайдеров на территории России — 1cloud. Заказчикам на местном рынке теперь доступно оборудование ведущих производителей (Cisco, NetApp, Dell), а также широкие возможности в создании оптимальной компьютерной инфраструктуры под реальные потребности бизнеса.

Новый сервис Oblako.kz сохранил в себе те же принципы и ценности, что и 1cloud. Но, в отличие от родительского сервиса, оплата в Oblako.kz производится в тенге.

Чем примечателен данный провайдер? В первую очередь — это понятность и доступность как для ИТ-специалистов, так и для людей с минимальным уровнем познаний в ИТ. Достигается это за счет нескольких факторов. Практически все действия по созданию и управления виртуальной инфраструктурой автоматизированы и делаются в несколько кликов прямо в личном кабинете. Второй фактор — очень простые интерфейсы управления. Все очень лаконично и понятно. Для создания сервера сервис предоставляет удобный конфигуратор. Клиентам компании доступна круглосуточная техническая поддержка пользователей и база знаний с пошаговыми инструкциями по администрированию.

Oblako.kz использует стратегию единого окна, клиенты могут решить в рамках личного кабинета практически все вопросы, связанные с развертыванием и управлением ИТ-инфраструктурой:

— создание и изменение серверов и сетей

— привлекательные цены на приобретение SSL-сертификатов

— аренда лицензий

— бесплатный DNS-хостинг

— объектное хранилище

— резервное копирование и т. д.

В Oblako.kz отсутствует единая точка отказа. Выход из строя какой-то части инфраструктуры не приводит к остановке сервисов, что позволяет гарантировать их высочайшую доступность — 99,9%.

Принцип Business first позволяет подстраивать инфраструктуру под бизнес, а не наоборот. Клиенты Oblako.kz могут в любой момент изменять параметры серверов, увеличивая или уменьшая их мощность; заказывать новые услуги или отказываться от ненужных. Все изменения сразу же отражаются на стоимости. Списания происходят раз в 10 минут пропорционально стоимости арендуемых на момент списания решений.

В итоге, заказчик может подстроить свою инфраструктуру под реальные потребности своего бизнеса, не переплачивать за ненужные мощности. Это позволит не упустить клиентов из-за того, что инфраструктура не успела адаптироваться под возросшую нагрузку.

Оборудование Oblako.kz размещено в ЦОДах Алматы, Санкт-Петербурга и Москвы, а в ближайшее время откроется площадка в Минске. При создании виртуального сервера заказчик можете выбрать, где будет он физически располагаться. Компания дает возможность бесплатно протестировать сервис, а также предлагает программу лояльности, позволяющую снижать расходы при более активном использовании сервиса.