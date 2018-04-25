Шестерку лучших казахстанских стартапов выбрали инвесторы из Сингапура

Теперь они будут представлять Казахстан в ТОП-100 лучших стартапов Юго-Восточной Азии.

Шесть лучших казахстанских стартапов по программе Smart zholy были отобраны для участия в ежегодном деловом событии Echelon Asia Summit. Оно посвящено развитию технологий, инноваций и стартапов в Азии. Презентация стартапов прошла в Назарбаев центре, передает «Литер».

Лучшими признаны команды Nommi, OKauto, Gameofdrones, AILabs, Neupusti и KazMotors. Они представляют такие сферы, как образование, туризм, транспорт, киберспорт, а также столь востребованный сегодня искусственный интеллект. Теперь еоманды будут представлять Казахстан в ТОП-100 лучших стартапов Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Канат Джумабаев акцентировал внимание на том, что Smart zholy — это уникальная возможность для выхода молодых казахстанских стартапов на глобальный уровень. Принимая во внимание поставленные Главой государства задачи по «Цифровому Казахстану», сегодня эта программа становится еще более актуальной: «Она оказывает мощное позитивное влияние на всю стартап-экосистему страны».

Как сказал координатор проекта Smart zholy Рашид Дюсембаев, если мы хотим быть лидерами и заявить о себе на весь мир, то нет ничего лучше, чем запустить цифровой стартап с глобальными амбициями: «Как это сделать, сидя в сердце Евразии? Это можно сделать, если у вас есть связка с одним из ведущих технологических хабов мира. Силиконовая долина далеко, Европа — не самый большой центр. Мы для себя выбрали Сингапур. Это хаб в центре крупнейшего региона — Юго-Восточной Азии. По количеству населения это третий рынок в мире после Китая и Индии — 650 миллионов человек. И самое главное, что на этом рынке наши стартапы, казахстанские разработчики, их идеи имеют все шансы выйти на мировой уровень».

Итак, шестерка лучших казахстанских стартаперов сможет представить свои инновационные продукты и сервисы на крупнейшей технологической конференции в Сингапуре — Echelon Asia Summit — в июне этого года.