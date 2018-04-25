Cisco DNA Forum 2018: Cisco объявляет о новой сетевой эре

Сегодняшние сети должны идти в ногу с бизнесом.

19 апреля в Алматы компания Cisco провела конференцию Cisco DNA Forum, посвященную новейшим сетевым технологиям. Фактически, компания объявила о наступлении новой эры сетевых технологий, построенных на архитектуре цифровых сетей Cisco Digital Network Architecture — это интуитивные сети, способные развиваться и адаптироваться.

Дмитрий Шустер, глава представительства Cisco Казахстан, рассказал о новых задачах и вызовах при построении корпоративных сетей. Операционные бюджеты уменьшаются, количество различных устройств в сетях растет, а хакеры становятся все изощреннее. Притом, что сеть является критическим компонентом для современного бизнеса, сегодня многие компании являются наследниками тех инфраструктур, которые создавались 10 или даже 20 лет назад. Это непропорционально возрастающие нагрузки, медленные и уязвимые к ошибкам ИТ-процессы, эксплуатационные проблемы, сложность и неповоротливость. Предыдущие дизайны уже не отвечают современным задачам, именно поэтому Cisco предлагает не только пересмотреть подход к построению сетей, но и использовать принципиально новые решения.

Согласно отчетам Gartner, к концу 2017 года по всему миру насчитывалось 8,4 млрд подключенных к сети устройств. По сравнению с 2016 годом это число выросло на 31%. А по прогнозам на 2020 год, число подключенных устройств возрастет до 20,4 млрд штук. Современные сети нуждаются в кардинально новых подходах, которые будут учитывать растущие объемы устройств и данных, не забывая о безопасности. Кстати, касательно последнего, у Gartner тоже имеется прогноз, который говорит о том, что к 2019 году порядка 80% всего интернет-трафика будет зашифровано, а половина новых кибератак с использованием вредоносного ПО — организовано с использованием шифрования и различных способов маскировки вредоносной активности.

На сеть теперь предлагается взглянуть как на экосистему. Она будет развиваться, понимать, что нужно, и «самостоятельно» это реализовывать. Вместо выполнения тысяч операций вручную, ИТ-департамент получит автоматизированную систему, которая поможет быстрее реагировать на требования бизнеса.

Cisco DNA — это платформа, включающая виртуализацию, автоматизацию, аналитику и единый портал управления. Она предусматривает несколько основополагающих принципов. В первую очередь, это безопасность — сеть ведет всесторонний мониторинг, определяет риски и угрозы. Это динамическая защита в режиме реального времени. Кроме того, реализована полная автоматизация сетевой инфраструктуры на основе единой политики по всей сети доступа, действующей как цельная сетевая фабрика. Централизованное управление через единый портал позволит разработать, подготовить и активировать политики, а постоянная адаптация сети даст возможность внедрять новые бизнес-модели и инновации. Для проактивного прогнозирования производительности по всем пользователям, устройствам и приложениям в сети ведется аналитика, основанная на машинном обучении. А для подключения пользователей к приложениям используется виртуализация, что позволяет реализовать принцип «бесшовной» сети и разворачивать сетевые сервисы на любой платформе за считанные минуты.

При этом Cisco говорит о сетевой инфраструктуре, полностью готовой к инновациям как сегодня, так и в будущем. Это достигается за счет использования в сетевом оборудовании перепрограммируемых микросхем, что позволит в будущем реализовать на аппаратном уровне новые функции (даже те, которых сейчас еще может и не существовать) без замены аппаратной платформы. Тем самым обеспечивается не только масштабируемость сетевой инфраструктуры во времени, но и значительное сокращение издержек и защита инвестиций. На примере одного из кейсов было выявлено, что интеллектуальная сетевая инфраструктура позволяет снизить расходы на сеть на 30% и сэкономить ИТ-бюджет на 4-6%.

Новая концепция совмещает скорость и простоту управления, поднимает на новый уровень контроль над происходящим в сети. «Мы вступаем в совершенно новую эпоху, и нам нужна совершенно новая сеть. Сеть, которая сможет предугадывать запросы и реагировать на них намного быстрее — так быстро, как никогда раньше. Это безопасная, гибкая и адаптивная сетевая инфраструктура», — заявили представители Cisco.