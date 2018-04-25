В Павлодаре отключат аналоговое ТВ

Казтелерадио проведет работы по установке цифрового оборудования.

В рамках реализации проекта «Внедрение и развитие цифрового эфирного вещания в Республике Казахстан» в текущем году планируется внедрение цифрового вещания с радиотелевизионных станций Павлодарской области. В результате внедрения ЦЭТВ по цифровой наземной сети в Павлодаре населению будут доступны до 30 телеканалов, ниже областного центра до 15 телеканалов.

Пресс-служба АО «Казтелерадио» уведомляет о том, что в связи с проведением монтажных работ по установке технологического цифрового оборудования в сети аналогового телевидения будут отключено аналоговое оборудование с временным пропаданием телевизионных и радиовещательных сигналов в будние дни с 23 апреля до конца мая с 9:00 до 17:00.