Более 1000 бесплатных IT-классов планируют открыть в Казахстане

Ежегодно планируется обучать по 150 тысяч детей.

Более 1000 бесплатных IT-классов планируется открыть в Казахстане в ближайшем будущем. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz.

«В течение ближайших трех лет „Нур Отан“ совместно с государственными и местными исполнительными органами, представителями НПО и бизнес-структур планирует открыть порядка 1000 бесплатных IT- классов по всей стране для обучения школьников основам программирования и робототехники. Планируется, что ежегодно в этих классах будут обучаться по 150 тысяч детей. Данный проект осуществляется в рамках программы Цифровой Казахстан. Сегодня мы видим, что одной из проблем цифровизации нашей экономики является недостаток кадров, и мы надеемся, что с помощью этого проекта, с помощью наших школьников, привлечем в эту сферу хороших специалистов», — сказал Ашимбаев.

Он также отметил, что преподавание будет осуществляться по международным методикам, а в проект вовлекут ряд IT-ассоциаций. Создание этих классов, приобретение оборудования и финансирование преподавателей будет осуществляться за счет бизнес-сообществ в рамках программы «Туған жер».