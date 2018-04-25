Статус e-residence предлагают давать иностранным бизнесменам в Казахстане

Это позволит им зарегистрировать юридическое лицо и удаленно осуществлять процессы, связанные с ведением бизнеса.

Министерство иностранных дел РК в рамках реализации программы Цифровой Казахстан предлагает проект по внедрению так называемого «электронного резидентства» для иностранных предпринимателей, желающих открыть бизнес в нашей стране. Его презентовал начальник управления информационных технологий МИД Азамат Букебаев на организованном холдингом «Зерде» Дне цифровизации, передает Kazpravda.kz.

«Что из себя представляет проект e-residence? Это возможность вести бизнес в Казахстане, не находясь при этом на территории страны и не являясь ее гражданином. Статус e-residence не дает иностранцу право на безвизовый въезд в страну, но человек получает определенные преимущества — он может онлайн зарегистрировать юридическое лицо в Казахстане, удаленно осуществлять все процессы, связанные с ведением бизнеса, в том числе оплачивать налоги, заключать сделки, получать услуги через электронные сервисы государственных органов», — рассказал Азамат Букебаев.

Предполагается, что предприниматель, заинтересованный в получении статуса e-residence, должен будет дистанционно подать заявку, которая поступит на рассмотрение уполномоченным госорганам. В случае положительного решения, ему будет выдана ID-карта с его биометрическими данными и электронной цифровой подписью, используя которую он сможет совершать сделки, закреплять юридически значимые документы.

«Преимущества для государства в данном случае в том, что это создает условия для открытия в стране новых компаний, повышения доходности бюджета, создания новых рабочих мест, роста инвестиционной привлекательности», — отметил Азамат Букебаев.

По словам начальника управления информационных технологий МИД, идея проекта была взята из опыта Эстонии, где внедрена система e-residence. В ее рамках с 2014 года в стране было создано более 4,2 тыс. компаний, поступления в бюджет от них составляют более 4,3 млн евро в год. В Казахстане проект находится на стадии разработки, однако, по словам представителя МИД, в пилотном режиме его внедрение может начаться уже в 2018 году.