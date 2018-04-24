Казахстанские школьники начнут изучать робототехнику

Программу образования пересмотрят в Казахстане.

В начальных классах будут разработаны и внедрены учебные программы по предметам «Основы программирования» и «Робототехника». О том, что планируется пересмотреть образовательные программы средних и высших учебных заведений, рассказал вице-премьер РК Аскар Жумагалиев, передает «Елорда инфо».

«В начальных классах будут разработаны и внедрены учебные программы по предметам „Основы программирования“ и „Робототехника“. Будут пересмотрены языки программирования и заменены на более новые (Java, Python и т. д.). На уровне высшего образования мы будем готовить специалистов по новым востребованным направлениям производства, таких как Data Science, Enterprise Architecture и др.», — сообщил Аскар Жумагалиев.

Он также отметил, что на всех этапах образования пройдет работа по сокращению бумажного документооборота и оказания сервисов и услуг в электронном формате: «В этой связи правительством полностью поддерживается идея открытия тысячи бесплатных IT-классов для факультативных занятий и 20 IT-центров на базе вузов и IT-компаний».