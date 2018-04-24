В Казахстане запустят онлайн-сервис по поиску земельных участков для бизнеса

Ресурс будет содержать всю информацию, касающуюся земельных участков.

Правительство Казахстана совместно с партией «Нур Отан» и национальной палатой предпринимателей республики инициирует создание онлайн-проекта по поиску свободных земельных участков для предпринимателей в различных регионах страны, сообщил в понедельник первый заместитель председателя правящей партии Маулен Ашимбаев, передает «Курсив».

«Мы планируем реализовать несколько проектов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, мы провели встречи с представителями бизнеса, и видим, что сегодня одна из наиболее важных проблем для наших предпринимателей — это получение или приобретение земельных участков для коммерческих целей в городах и населенных пунктах», — сказал Ашимбаев.

Он заявил, что на сегодня эта сфера непрозрачна, имеется «большой коррупционный потенциал». Многие предприниматели сталкиваются с большими сложностями при получении или приобретении земельных участков: «В этой связи мы вместе с правительством, НПП инициируем создание нового онлайн-сервиса, на котором будет размещаться информация о свободных земельных участках, которые выставляются на продажу или предоставляются в аренду в городах и населенных пунктах для коммерческих целей».

По его словам, ресурс будет содержать всю информацию, касающуюся как уже выделенных земельных участков, так и тех участков, которые в ближайший год-два поступят в использование в соответствии с планами развития населенных пунктов. Также на этом сервисе планируется предоставлять информацию о стандартах, которые предъявляются к предпринимателям, получающим или приобретающим участки, а также сведения об аукционах и ценах.

«Создание такого общенационального онлайн-сервиса, через который можно будет получать информацию, как мы надеемся, со временем, со всех населенных пунктов, со всех городов нашей страны, должно предоставить огромные возможности для наших предпринимателей для развития своих проектов. И мы надеемся, что этот ресурс также будет способствовать уменьшению коррупционного потенциала в сфере продажи или предоставления в аренду земельных участков», — заключил он.