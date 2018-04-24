Онлайн-система управления жилыми домами разрабатывается в Астане

Она обеспечит прозрачное ведение операционной деятельности управляющих компаний.

В АО «КазЦентр ЖКХ» состоялось совещание по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства под председательством заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева. В совещании приняли участие министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, аким Астаны Асет Исекешев, вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев, руководители управлений энергетики и ЖКХ областных акиматов, а также представители жилищных инспекций и субъектов естественных монополий, передает Primeminister.kz.

Аскар Жумагалиев отметил, что совещание проводится для обсуждения основных направлений развития инфраструктурно-жилищного комплекса и проработки дорожной карты по приборизации и цифровизации ключевыми индикаторами развития отрасли.

Председатель правления «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев представил информацию о планируемой цифровизации инфраструктурно-жилищного комплекса и преимуществах ее внедрения. Так, цифровизация коммунальных сетей позволит осуществлять автоматический сбор показаний с приборов учета, что исключит человеческий фактор и обеспечит прозрачность при выставлении счетов. Онлайн-система управления домом обеспечит прозрачное ведение операционной деятельности управляющих компаний. Электронная паспортизация жилищного фонда позволит видеть достоверную информацию о количестве и техническом состоянии многоквартирных жилых домов в стране. Кроме того, планируемая цифровизация субъектов естественных монополий даст возможность контролировать их деятельность и улучшить баланс производства и потребления энергоресурсов.

«Все эти данные лягут в основу единой интеллектуальной информационной системы, которая в настоящее время разрабатывается „КазЦентром ЖКХ“ по поручению министерства по инвестициям и развитию. Пользователями системы будут жители домов, управляющие компании, акиматы, госорганы, коммунальные предприятия. Фактически, это будет „одно окно“ в сфере инфраструктурно-жилищного комплекса, которое обеспечит прозрачность бизнес-процессов для всех участников сектора. Это касается в первую очередь жителей домов, которые смогут получить доступ к информации о своем доме и квартире, контролировать фактическое потребление коммунальных услуг, участвовать в управлении домом и подавать жалобы и предложения в режиме онлайн», — подчеркнул Нурсултан Джиенбаев.

На совещании были также озвучены проблемы цифровизации, связанные с отсутствием точных данных о количестве и состоянии МЖД, оснащении их приборами учета, децентрализованным закупом приборов, работающих на разных стандартах, разными подходами к информационным ресурсам в ИЖК, малым количеством мобильных приложений в сфере ЖКХ и отсутствием единых требований к техническим параметрам.

В связи с этим местным исполнительным органам поручено проработать вопросы по разработке региональной программы приборизации многоквартирных жилых домов, проведению инвентаризации жилищного фонда, установленных приборов учета, существующих локальных информационных систем и ресурсов, субъектов естественных монополий.

Руководство «КазЦентра ЖКХ» презентовало также новые технологии и проекты в сфере ИЖК. Так, компания планирует сотрудничать с Глобальным экологическим фондом по реализации программы Global Cleantech Innovation Programme для малого и среднего бизнеса в Казахстане. Это позволит продвигать инновационные стартап-проекты в сфере развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, управления отходами и ресурсосбережения. Также в ближайшее время планируется открыть центр компетенций, который будет готовить высоковалифицированных специалистов в сфере ИЖК. Планируется и создание 3D-лаборатории для развития современных технологий при проектировании зданий. Лабораторный комплекс будет включать физико-химическую лабораторию воды, лабораторию энергосбережения и новых строительных материалов, мобильные лаборатории.