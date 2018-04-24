Родители в Мангистау смогут жаловаться на коррупцию в школе через мобильное приложение

Отмечено, что мобильное приложение DEREK запущено впервые в Казахстане и пока только в Мангистауском регионе.

Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции представил бесплатное мобильное приложение, нацеленное на мониторинг и контроль фактов коррупции в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

«Реализацию проекта поддержали родители и преподаватели региона. Посредством мобильного приложения можно будет не только в короткие сроки получать ответы на обращения граждан, но и напрямую сообщать о фактах коррупции. С помощью мобильного приложения можно отправлять не только жалобы, но и пожелания касательно сферы образования», — сообщили в пресс-службе.

Так, родители, ставшие свидетелями фактов коррупции, могут через приложение прикрепить файлы и отправить сообщение напрямую руководству управления образования Мангистауской области. Приложение охватывает организации образовательной системы города Актау, Жанаозен, Бейнеуского, Каракиянского, Мунайлинского, Мангистауского и Тупкараганского районов.