Казахстанцев могут обязать проходить авторизацию для доступа к публичному WiFi

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 3 мая.

Получение доступа к публичному WiFi может стать возможным только через авторизацию через телефонный номер или удостоверение личности. Об этом говорится в проекте приказа министра информации и коммуникаций, опубликованном на портале «Открытые НПА». Согласно тексту документа, планируется внести изменения при подключении к публичной точке доступа, передает Zakon.kz.

Отмечается, что пользователь должен будет ввести свой номер и запросить одноразовый пароль: «Авторизация пользователя осуществляется на интернет-ресурсе оператора связи либо владельца, содержащем поля „Логин“ и „Пароль“, активный элемент „Получить пароль“ по абонентскому номеру, принадлежащему пользователю», — говорится в тексте проекта приказа.

В случае отсутствия телефонного номера, доступ к интернету осуществляется по документу, удостоверяющему личность. При этом владелец ведет электронный журнал учета пользователей, который содержит фамилию, имя и отчество (при наличии) пользователя, время начала и окончания работы в интернете, номер компьютера владельца на котором работал пользователь. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 3 мая.