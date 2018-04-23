Забирать детей из садика по отпечатку пальца смогут павлодарские родители

Система SMART Павлодар заработает уже в ближайшее время.

Первым дошкольным учреждением, где будет внедрена система «SMART Павлодар», станет детский сад № 29. Пропускная система заработает уже на следующей неделе. Благодаря ей посторонний человек, не имеющий отношения к семье, не сможет забрать ребенка из детсада, передает Pavlodarnews.

«Все, кто должен отводить и забирать малыша, будут сканировать отпечатки пальцев. Только те люди, которые числятся в базе данных садика, имеют право забирать и отдавать ребенка. Система предусмотрена в двустороннем порядке. Вместе с родителем, приложить отпечаток пальца должен и воспитатель, принимающий ребенка. При этом родителей будут оповещать посредством СМС о том, кто и когда отвел и забрал ребенка», — рассказал руководитель ТОО «BFGroup Inc» Сергей Голышев.

Подобная пропускная система уже работает в СОШ № 37, только вместо родителей школьники сами сканируют свои отпечатки пальцев при входе в учебное заведение. Ребята также могут оплачивать обед при помощи отпечатка пальца.