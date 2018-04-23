В Казахстане введут единый реестр административных производств

В дальнейшем ГП планирует подключить к данному реестру все 64 госоргана.

Генеральная прокуратура намерена ввести в Казахстане единый реестр административных производств, по аналогии с единым реестром досудебных расследований, где регистрируются уголовные правонарушения. Об этом рассказал в ходе выездного заседания комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената по вопросу применения и использования карты уголовных правонарушений председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП Багдат Мусин, передает «Курсив».

«Для чего он создается? На сегодня есть ЕРДР по всем уголовным правонарушениям. То же самое хотим попробовать сделать по адмпроизводствам. Здесь мы начали с дорожной полиции, потому что большинство протоколов составляются ими. Сегодня планшеты имеют около тысячи дорожных полицейских. Ими оформлено 80 тысяч протоколов в электронном виде. Здесь есть города-лидеры. Особо хотел отметить Астану, Алматы и Тараз, где уже полноценно обеспечили своих полицейских соответствующими планшетами. Всего нужно примерно около 5 тысяч планшетов. Это минимальное количество для того, чтобы покрыть 90% составления адмпротоколов в электронном формате», — пояснил он.

В этой части дополнительно надзорное ведомство предлагает обеспечить правонарушителей возможностью оплатить штрафы на месте с помощью банковской карты. В этом случае им, помимо действующей 50% скидки за оплату адмштрафа в течение 7 дней, предлагается предоставлять в качестве стимулирующей меры еще 5% скидки за оплату посредством банковской карты. Таким образом, инициаторы надеются улучшить взыскиваемость штрафов.

Наряду с этим ГП интегрирует свои системы с городскими системами фото и видеофиксации: «Все фото- и видеофиксации, которые у нас происходят в системе „Сергек“, будут направляться к нам в базу данных. Для чего это делается? Сегодня сотрудник адмполиции гипотетически имеет возможность удалить штраф, и мы как прокуроры не будем знать, что этот штраф удален. А с введением единого реестра, мы будем видеть все штрафы и все действия полицейских, удаляли они что-то или вносили. Таким образом, будет обеспечена прозрачность надзора за административными делами».

В дальнейшем в ведомстве планируют подключить к данному реестру все 64 госоргана, которые сегодня составляют административные протоколы с тем, чтобы все госорганы были в единой системе и составляли адмпротоколы по единообразному принципу.

«Необходимо законодательное закрепление ЕРАП. С соответствующей инициативой мы выйдем для того, чтобы закрепить ЕРАП в КоАПе в качестве единого источника информации и чтобы была единая база по штрафам по аналогии с ЕРДР в уголовно-процессуальном кодексе», — резюмировал руководитель комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП.