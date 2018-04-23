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В Алматы пройдет Kazakhstan Marketing Conference 2018

Профессиональное сообщество маркетологов соберется на дискуссионной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы и выяснить, каков он, страновой бренд Казахстана.

23 апреля 2018 12:44, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

27 апреля в Алматы состоится Kazakhstan Marketing Conference 2018, которая станет регулярной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества маркетологов Казахстана.

Ключевые темы программы Kazakhstan Marketing Conference 2018:

— Future of Marketing
— Каков он, страновой бренд Казахстана?
— Personalization and Data collection strategies
— Millennial case study: новое поколение потребителей

Приглашаем посетить конференцию собственников бизнеса, СЕО, директоров по маркетингу и бренд-менеджеров. Для участия в Kazakhstan Marketing Conference 2018 необходимо пройти регистрацию.