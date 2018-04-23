Казахстанские программисты победили в финале национального этапа Imagine Cup

Они получили возможность побороться за приз в 100000 долларов.

В Алматы определили лучшие работы среди финалистов национального этапа международного технологического конкурса Imagine Cup. Победителями стали две команды молодых программистов — «Pixelmania» и «Absolute».

В этом году организаторы изменили традиционные категории конкурса и отдали предпочтение новым ИТ-направлениям. Среди них — смешанная реальность (разработка приложений под дополненную и виртуальную реальность), искусственный интеллект (разработка ботов на Microsoft Bot Frame), большие данные (построение предиктивных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK), проекты на технологиях Blockchain.

Экспертное жюри рассматривало 10 финальных проектов. Их оценивали на уникальность, инновационные технологические решения и умение команд достойно защищать свои проекты на русском и английском языках.

Команда «Pixelmania», представляющая КБТУ, разработала мобильную онлайн-игру с дополненной реальностью. Игроки находят цвета из реального мира и переносят их в мир виртуальный. Ключевой элемент игры — «пипетка», которая позволяет выбирать цвета из реального мира. Игра дает возможность пользователям испытать новый опыт, совместив виртуальный мир с цветами реального.

Проект команды «Absolute» представляет модернизированный блокчейн, основанный на математических открытиях молодых программистов — членов команды. Программное решение можно использовать для анализа массивов данных на схожесть и определение файлов копий, что может стать новой идеей для Azure и Windows 10. Программа позволяет определять копии не только по названию, но и по содержимому на высокой скорости. Сегодня проект уже активно используется несколькими компаниями по всему миру, успешно протестирован австралийской компанией по горнорудной добыче и КазНИИ онкологии и радиологии.

«Конкурс Imagine Cup — отличная возможность для молодых программистов продемонстрировать свои ИТ-проекты. Участники удивили жюри глубокими знаниями разработок на платформе Microsoft. Представленные проекты могут перерасти в успешные стартапы», — прокомментировал итоги конкурса Санжар Мырзагалым, член жюри национального этапа imagine Cup.

Командам предстоит защитить свои проекты на финале СНГ, который пройдет в Минске 19 мая и даст возможность пройти в большой финал в США.

Участие в крупнейшем международном конкурсе ИТ-проектов Imagine Cup позволяет молодым программистам получить рекомендации от ведущих технологических экспертов и поделиться своими проектами с сотрудниками Microsoft, что может стать началом успешной карьеры. Microsoft, ежегодно поддерживая Imagine Cup во многих странах мира, создает возможность для самореализации молодежи, развития образования, творчества, предпринимательских навыков и повышения доступности цифровых технологий.