Для обеспечения информбезопасности в РК требуется 32 тысячи специалистов

Для центральных госорганов и местных исполнительных органов потребность составляет 1520 человек.

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности», передает корреспондент Zakon.kz.

«Принятие законопроекта позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информбезопасности государств-участников СНГ. Ратификация соглашения позволит осуществить взаимодействие и сотрудничество по следующим направлениям. Это организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологий защиты информсистем и потенциальных и реальных угроз, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты и информации», — сказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, данное соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части совместного обеспечения информбезопасности посредством разработки межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информсистем.

«Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, экологических и правовых последствий, и не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета», — уточнил он.

В свою очередь сенаторы поинтересовались затянувшимися сроками по ратификации документа, а также техническими и кадровыми возможностями РК в обеспечении информбезопасности.

«Действительно, ратификация соглашения идет с 2012 года, достаточно долго. Скорее всего, это было связано с тем, что были адмреформы и данные компетенции и функции переходили из одного органа в другой, а с созданием нашего министерства мы стали уполномоченным органом. Схожие документы у нас имеются в ШОС, кроме того, главами государств также подписано соглашение по информбезопасности в рамках ОДКБ», — пояснил глава МОАП.

«Касательно технических возможностей, я хотел бы заверить, что сегодня они позволяют обеспечить нашей стране информбезопасность наших систем. Касательно подготовки кадров — мы сделали анализ по потребности госорганов в специалистах информационной безопасности по 2017 году. Для центральных госорганов и местных исполнительных органов потребность составляет 1520 человек — специалисты, которые у нас требуются. Мы сделали анализ еще и по квазигосударственному сектору и по рынку. Общая потребность у нас в стране будет примерно около 32 тысяч специалистов», — добавил Атамкулов.

Как он уточнил, в настоящее время специалистов по системе информбезопасности готовят 7 вузов в стране: «В 7 вузах на сегодня подготавливается 543 специалиста, в этом году у нас первый выпуск — 143 человека. У нас проводится большая работа по грантам, с министерством образования мы очень тесно сотрудничаем, по нашей инициативе в этом году МОН РК увеличило количество грантов до 160. И начиная с 2018 года по 2021 год мы будем готовить 500 человек. Мы провели ревизию стандартов по подготовке специалистов информбезопасности. Нам необходима такая специализация, как техник информбезопасности, они будут подготавливаться в колледжах. Этот вопрос у нас отработан с программой „Болашак“ — введена специализация по кибербезопасности для стажировки за рубежом».