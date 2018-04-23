В РК до 2022 года завершат разработку нового радарного спутника

Аппарат заменит на орбите Земли спутник KazSat-2, у которого к этому времени истечет срок эксплуатации.

Радарный спутник, который заменит KazSat-2, планируют создать к 2022 году. Об этом в кулуарах пленарного заседания мажилиса сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает Today.kz.

Он отметил, что новый аппарат заменит на орбите Земли спутник KazSat-2, у которого к этому времени истечет срок эксплуатации: «Радарный спутник мы планируем до 2022 года, мы еще решаем по конфигурации, по платформе этого спутника. Мы хотим, чтобы он был дешевле и лучше. Что такое радарный спутник, для чего он нужен? Например, Алматы трясет, образуются трещины под домами. Аким решает, что необходимо модернизировать дома, выделить деньги. Говорят, вот сейсмокарта, но она может устареть или для ее создания нужны большие вложения. А радарный спутник помогает с космоса зондировать площадку и знать, под какими домами, на какой глубине есть трещины, и тогда акимат будет четко видеть, что не нужно в этот дом вкладывать, или есть подземные воды, близость воды, или дом накренился».