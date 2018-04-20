В столице создадут умный район

Он будет располагаться в старой части города, в микрорайоне Жастар.

От умного дома до умного столба: район с самыми передовыми технологиями планируют создать в Астане. По замыслу, благодаря внедрению новых технологий будут созданы блага по 10 направлениям: благоустройство (теплые тротуары, подогрев дорог и многое другое), умное пешеходное и транспортное планирование, цифровое — мобильное предпринимательство, умная инфраструктура (освещение, ливневая канализация), экологические решения (раздельное хранение мусора), безопасность и т. д., сообщает официальный сайт столичного акимата.

За внедрение проекта отвечает АО «Astana Innovations», создать «островок будущего» в столице планируют на деньги инвесторов. При этом создание подобного образцово-показательного района станет стандартом для последующего строительства микрорайонов города.