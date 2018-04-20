Единую смарт-карту туриста запустили в Алматы 610
Туристы смогут приобрести CityPASS с транспортной картой «ОНАЙ».
В Алматы появилась единая смарт-карта туриста Almaty CityPASS, с помощью которой туристы в течение трех дней смогут посетить достопримечательности, музеи и экскурсии. На данный момент к карте уже подключено 12 туристических объектов Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.
Стоимость Almaty CityPASS составляет 5 990 тенге. В комплект входит:
— смарт-карта с микрочипом, дающая возможность посетить достопримечательности
— путеводитель c описанием города и ссылками на аудиогиды по достопримечательностям и туристическим маршрутам
— подробная карта города
— Sim-карта с тарифным планом Welcome;
— транспортная карта «Онай» (опционально)
Проект «CityPASS Kazakhstan» был запущен при поддержке АО «НК „Kazakh Tourism“» и ТОО «Астана Конвешн Бюро» в прошлом году в Астане. За 2017 год было реализовано более 30 тысяч карт Astana CityPASS.