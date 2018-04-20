Единую смарт-карту туриста запустили в Алматы 610

Туристы смогут приобрести CityPASS с транспортной картой «ОНАЙ».

В Алматы появилась единая смарт-карта туриста Almaty CityPASS, с помощью которой туристы в течение трех дней смогут посетить достопримечательности, музеи и экскурсии. На данный момент к карте уже подключено 12 туристических объектов Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

Стоимость Almaty CityPASS составляет 5 990 тенге. В комплект входит:

— смарт-карта с микрочипом, дающая возможность посетить достопримечательности

— путеводитель c описанием города и ссылками на аудиогиды по достопримечательностям и туристическим маршрутам

— подробная карта города

— Sim-карта с тарифным планом Welcome;

— транспортная карта «Онай» (опционально)

Проект «CityPASS Kazakhstan» был запущен при поддержке АО «НК „Kazakh Tourism“» и ТОО «Астана Конвешн Бюро» в прошлом году в Астане. За 2017 год было реализовано более 30 тысяч карт Astana CityPASS.