В 11 городах Казахстана внедрена система электронного распределения в детсады

Полностью работу по внедрению данной системы планируется завершить до конца 2018 года.

При электронном автоматическом учете на каждого ребенка формируется электронный паспорт, включающий все его достижения. Как отметили в пресс-службе МОН РК, внедряемые цифровые технологии позволяют обеспечить прозрачность процессов в сфере образования, улучшить качество и усвоение знаний обучающихся.

«В Казахстане цифровизацией в сфере образования сегодня охватываются все уровни образования — дошкольное, среднее, техническое, профессиональное и высшее, с обеспечением их взаимосвязи и формированием общей базы данных по истории обучения каждого гражданина», — заявили в МОН РК.

В этом году будет завершена интеграция систем управления всеми сферами образования, что предполагает единую координацию образовательных процессов и систематизацию информации по обучающимся. В дальнейшем это позволит внедрить искусственный интеллект для развития образовательного процесса. До конца 2019 года в 100% организациях образования республиканского, областного и районного уровня будут внедрены информационные системы по всем уровням образования.