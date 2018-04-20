Узбекистан хотят превратить в информационный хаб

Глава мининфокома рассказал, почему Amazon и Google заинтересованы в узбекском рынке.

Ведущие мировые технологичные компании Amazon, IBM, Cisco, Microsoft, Alibaba и Google заинтересованы в рынке Узбекистана, который может предоставить им ряд уникальных возможностей и стать потенциальной точкой роста, заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев, передает Repost.uz.

По его словам, компании заинтересованы в Узбекистане, поскольку у них нет центров обработки данных на всем пространстве СНГ, которые служат сокращению затрат на ведение бизнеса.

«Площадка в Узбекистане даст им возможность создать мощности, чтобы они могли более оперативно осуществлять свои операции и действия с близлежащими странами. Это очень сильно влияет на принятие решения конечного пользователя — воспользуется ли он услугами данных компаний или нет», — отметил он в рамках специального проекта «Кабинет» пресс-службы главы государства.

В качестве примера Ахмедхаджаев привел ситуацию, когда человек отправляет из Риги на удаленный сервер в Гонконге компании Alibaba, уходит определенное время, за которое потребитель может и отказаться от покупки.

«Нам нужно добиться того, чтобы Узбекистан был центром IT-технологий в регионе, он может стать своеобразным информационным хабом. Для этого необходимо, чтобы в Узбекистан приезжало как можно больше специалистов из-за рубежа, чтобы они здесь обменивались информацией, то есть мы должны создать у нас удобную для всех площадку», — сказал глава мининфокома.