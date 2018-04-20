В Таджикистане устанавливают контроль над WiFi

Это предпринято с целью упорядочения использования беспроводной связи.

Владельцы торговых центров и ресторанов Душанбе сообщили, что представители службы связи потребовали от них получить разрешение этого ведомства на продажу или использование в своих заведениях WiFi-роутеров. Решением Бега Сабура, начальника службы связи, такие проверки проводятся с 11 апреля в торговых центрах, рынках, автозаправочных станциях, ресторанах и точках общепита, сообщает CA-NEWS.

Согласно данному решению, поручено создать рабочую группу для проверки продаж и использования радиоэлектронных средств связи, в том числе раций и WiFi-роутеров. Целью проверки является соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере связи, и в случае выявления нарушений проверяющим поручено составлять протоколы и другие акты, которые должны быть представлены в службу связи для принятия мер. В решении также отмечается, что его исполнение находится под личным контролем Бега Сабура.

Представитель службы связи Таджикистана сообщил 16 апреля на анонимных условиях, что решение принято в соответствии с законом о связи. По его словам, это предпринято с целью упорядочения использования беспроводной связи. Представители рабочей группы записывают номера WiFi-устройств и объясняют это «мерами по обеспечению безопасности».

Гафурджон Иркаев, председатель ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сказал, что у службы связи есть законное право организовывать проверки в сфере связи, однако данная проверка больше обоснована экономическими причинами. Он отметил, что внедрение специального разрешения на использование WiFi-услуг повлияет на уровень цен при предоставлении услуг связи, так как теперь любой предприниматель должен обязательно приобрести специальное разрешение, внося установленную сумму в бюджет службы связи. Отмечается, что этот сбор вводится за лицензию на WiFi и в конечном итоге повлияет на стоимость интернета в Таджикистане.

Турахон Джалолов, таджикский предприниматель, который занимается продажей WiFi оборудования, говорит, что в его магазин пришли с проверкой и дали срок на получение разрешения: «Сегодня не только мобильные телефоны, но и вся бытовая техника, телевизоры, стиральные машины, поддерживают WiFi. До этого такого разрешения не нужно было, но сейчас это отнимет значительное время предпринимателей».