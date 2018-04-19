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Прямой эфир: PROFIT Industry Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по ИТ- и ИБ-решениям для промышленного сектора — PROFIT Industry Day 2018 в Павлодаре.

19 апреля 2018 08:58, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь, Интернет, Железо, Софт, Безопасность

В Павлодаре начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Industry Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования информационных технологий и защиты информации на предприятиях промышленного сектора.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: