Прямой эфир: PROFIT Industry Day 2018
Прямая видеотрансляция с конференции по ИТ- и ИБ-решениям для промышленного сектора — PROFIT Industry Day 2018 в Павлодаре.
В Павлодаре начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Industry Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования информационных технологий и защиты информации на предприятиях промышленного сектора.
Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: