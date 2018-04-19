Прямой эфир: PROFIT Industry Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по ИТ- и ИБ-решениям для промышленного сектора — PROFIT Industry Day 2018 в Павлодаре.

В Павлодаре начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Industry Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования информационных технологий и защиты информации на предприятиях промышленного сектора.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: