В Алматы запущена трехмерная геоинформационная система

Она включает 3D-карту Алматы, а также паспорта жилых и административных зданий.

Управление архитектуры и градостроительства Алматы запустило трехмерную автоматизированную геоинформационную систему. В Казахстане подобный проект внедряется впервые и сейчас работает в тестовом режиме. Об этом Krisha.kz рассказал заместитель руководителя УАиГ Алмасхан Ахметжанов.

«Система включает 3D-карту Алматы, которая позволит застройщикам и девелоперам строить более спрогнозировано. На ней отображен город с высоты птичьего полета в масштабе 1:200 с точностью по высоте зданий и сооружений до 30 см. Такой интерактив даст возможность строить на перспективу жилые, коммерческие и административные здания с учетом уже имеющихся объектов: зданий, парков, дорог. Изучая карту, инвестор может понять, на сколько мест нужно построить школу или где нужны производства. Подобные модели внедрены в Лондоне, Токио, Сингапуре и Дубае», — сообщил заместитель руководителя ведомства.

По словам Ахметжанова, доступна и 2D-карта с информацией о дизайн-кодах зданий, улиц, паспорта жилых и административных зданий с указанием их статуса и архитектурных особенностей. Открыв эту карту, алматинцы смогут узнать о возможности перепланировок в своих квартирах. В технических характеристиках строения будет наглядно показано, какие стены или перегородки можно сносить, а какие — нет. В ближайшее время эта информация будет доступна всем горожанам.

Кроме этого, УАиГ апробирует получение услуг онлайн: выдачу АПЗ, справок по определению адреса объекта недвижимости, разрешений на реконструкцию/перепланировку помещений, предоставление земельных участков и другие.