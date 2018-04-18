Наложенный платеж отнесен к безналичным платежам

Это позволит интернет-предпринимателям воспользоваться льготами, предусмотренными в новом налоговом кодексе.

Комитет государственных доходов сообщил о том, что оплата за товар в интернет-магазинах посредством наложенного платежа через национального почтового оператора признается как безналичным расчетом за товар. Таким образом, предприниматели, занимающиеся электронной торговлей и принимающие оплату за товар посредством наложенного платежа через Казпочту, тоже могут воспользоваться новыми налоговыми льготами.

Напомним — с 1 января 2018 года предусмотрены льготы налогоплательщикам, зарегистрированным в органах государственных доходов и осуществляющим электронную торговлю товаров физическим лицам. Они применяются только в случае соблюдения определенных условий, одним из которых является безналичный расчет за товары.

«Мы, как никто другой, знаем, что самым популярным видом оплаты за товары сегодня является наложенный платеж. Его использует более 70% интернет-магазинов. С самого начала мы получали множество вопросов о том, позволит ли „наложка“ получить налоговые льготы интернет-магазинам. Естественно, все мы заинтересованы в развитии электронной торговли, на государственном уровне принимаются и поддерживаются различные программы развития предпринимательства, меняются законодательные нормы. Наши предложения находят живой отклик и поддержку у вице-премьера Аскара Жумагалиева, курирующего сферу цифровизации в нашей стране, у уполномоченных государственнных органов и многих других представителей госсектора и бизнеса. За это время было проведено немало встреч вице-премьера РК с представителями МНЭ РК, МФ РК, КГД МФ РК, НПП „Атамекен“, обсуждали в том числе и целесообразность и необходимость наложенного платежа. В результате было принято решение о том, что наложенный платеж тоже будет отнесен к безналичным платежам и позволит предпринимателям воспользоваться льготами, предусмотренными в новом налоговом кодексе», — прокомментировал новость Сакен Сарсенов, председатель правления АО «Казпочта».

Он отметил, что это «отличная новость», поскольку весь мир переживает бум электронной торговли. Через Казпочту в 2017 году прошло почти 17 млн посылок, доставленных из интернет-магазинов.

«Нормы нового налогового кодекса станут большим подспорьем не только для предпринимателей, закупающих товары в зарубежных онлайн-магазинах, но и дадут стимул для развития отечественным производителям товаров, со своими интернет-магазинами. Друзья, переходите в онлайн, делайте покупки в интернете и создавайте казахстанские торговые площадки», — дополнил глава Казпочты.