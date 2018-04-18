Правительство для граждан будет использовать искусственный интеллект

В госкорпорации рассказали намерениях продолжить применение инструментов, нацеленных на повышение клиентоориентированности и максимальный перевод услуг в электронный формат.

О новшествах, которые планируется внедрить, сообщил на заседании правительства председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов. Так, на 2018 год «Правительство для граждан» наметило следующие проекты:

— запуск услуги по регистрации ребенка по месту жительства проактивным способом (посредством SMS)

— внедрение проактивного принципа в сфере социальной защиты населения по линии министерства юстиции

— открытие цифровых ЦОНов в каждом областном центре по всей республике

— открытие еще двух миграционных ЦОНов

Кроме того, для контроля оказания государственных услуг госкорпорацией запланировано внедрение искусственного интеллекта и виртуального консультанта Chat-bot в рамках развития ситуационного центра.

«„Правительство для граждан“ будет накапливать большие объемы данных, посредством обработки и анализа которых будут рассматриваться вопросы дальнейшего совершенствования государственных услуг и процессов их оказания», — добаил Оспанов.

Также планируется создание усовершенствованной мобильной платформы с функциями электронного кошелька, интеллектуального ассистента, возможностью заключения договоров B2B (smart-контрактов) и применения биометрии. Все это позволит значительно повысить доступность и качество оказываемых населению услуг, а также уменьшит барьеры коррупционного и бюрократического характера.