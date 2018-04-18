О штрафах за нарушения ПДД бишкекчане могут узнать в интернете

На нескольких участках Бишкека в тестовом режиме начали работать «умные» камеры

На портале электронных услуг Кыргызстана появилась дополнительная услуга — проверка штрафов за нарушение правил дорожного движения. В Бишкеке в тестовом режиме 12 апреля заработало несколько камер, фиксирующих нарушения ПДД. Они установлены на трех оживленных перекрестках, передает Sputnik.

Премьер Сапар Исаков ранее говорил, что камеры месяц будут работать в тестовом режиме, после чего водителям, которые нарушат правила дорожного движения, начнут приходить оповещения о штрафах. Чтобы узнать, зафиксировали ли камеры ваше нарушение, нужно сделать следующее:

— зайти на портал электронных услуг по адресу Portal.tazakoom.kg

— зайти в раздел «Каталог услуг» и в разделе «Транспорт» выбрать опцию «Проверка штрафов»

— ввести свой персональный идентификационный номер и госномер автомобиля, зарегистрированного на ваше имя. Затем поставить галочку под надпсью «я не робот» и кликнуть на окно «проверить».

Ранее было объявлено, что Huawei реализует проект «Умный город», но с компанией расторгли соглашение. Кабмин заявил, что сам займется реализацией проекта.