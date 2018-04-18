Французская компания поможет Узбекистану запустить собственный спутник

Thales International предлагает несколько космических проектов.

Thales International будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере разработки и производства спутников и спутникового оборудования. Кроме того, планируется совместно реализовать проекты по комплексным космическим системам, включая запуск и управление спутниками разного назначения, а также организовать технологическую базу на территории Узбекистана для обучения местных специалистов, передает Repost.uz.

Также предложено совместно запустить инновационные проекты по развитию инфраструктуры для подключения Узбекистана к сети скоростного интернета с использованием космических технологий.

Основной отраслью деятельности Thales International является авиационно-космическая промышленность, электронная промышленность, радиопромышленность и средства связи. Компания занимает третье место в мире по производству бортовых радиолокационных связей и систем радиоэлектронной борьбы.