Электронные визы введут в Казахстане в 2018 году

Определен список стран, для которых начнут действовать пилотные проекты.

Введение электронных виз планируют в Казахстане в 2018 году. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, передает Kazpravda.kz.

«Да, действительно в этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы „Беркут“, администратором которой является КНБ. Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы», — сказал Мухтар Тлеуберды.

При внедрении системы изучается опыт других стран.

«В рамках программы „Цифровой Казахстан“ этот вопрос всесторонне рассматривался. Мы изучали самый передовой опыт — это Объединенные Арабские Эмираты, недавно большая делегация съездила в Эстонию, там тоже изучался этот вопрос», — сказал замминистра иностранных дел РК.