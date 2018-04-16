Павлодар встречает PROFIT Industry Day 2018

На третьей ежегодной конференции, посвященной информационным технологиям в промышленности, мы расскажем о передовых инновациях и тех преимуществах, которые они дают в конкурентной борьбе.

Когда мы говорим о цифровизации, мы чаще всего представляем себе внедрение тех или иных решений в малом и среднем бизнесе, крупных компаниях. Однако нельзя забывать об одном из крупнейших адресатов цифровизации — промышленных предприятиях, которым сегодня жизненно необходимо отходить от устаревших и неэффективных методов организации бизнес-процессов, учета и контроля.

Что представляют собой современные технологии для промышленности и какие сегодня существуют решения? Как повысить качество и оперативность работ на предприятиях? Как обеспечить непрерывность производства и оптимизировать затраты? От ответов на эти вопросы зависит, смогут ли казахстанские предприятия перестроиться, быть успешными. Безусловно, автоматизация целого предприятия — задача не одного дня. Существует множество решений, в процессе их выбора и внедрения можно столкнуться с различными «подводными камнями».

Именно поэтому темой одной из конференций PROFIT Events стали информационные технологии в промышленности. На PROFIT Industry Day мы стараемся ответить на самые насущные вопросы, касающиеся автоматизации различных отраслей промышленности, знакомим наших гостей с лучшими практиками, рассказываем об успешных кейсах и даем возможность напрямую задать вопросы представителям крупнейших вендоров. В прошлом году конференция успешно прошла в Павлодаре, и уже через два дня, 19 апреля, мы снова соберем гостей, спикеров и экспертов на PROFIT Industry Day 2018.

Модератором конференции выступит Марианна Крель, директор по организационному развитию и консалтингу, входящая в число лучших спикеров российских и международных конференций по проектному управлению и орг. изменениям. Марианна имеет более 12 лет стажа тренера и руководителя, а также управления проектами. На ее счету — более пяти проектов по внедрению сложных организационных изменений, в том числе проектного управления в продуктовых и сервисных компаниях.

На PROFIT Industry Day 2018 мы рассмотрим возможности повышения эффективности работы производства и оптимизации бизнес-процессов промышленного предприятия. Свои решения представят Ricoh и Logic, АлмаТел Казахстан (АлмаТВ), Newtech, «Казтелепорт». После их выступлений у участников конференции будет возможность обсудить, каких технологий не хватает отечественной промышленности и какие подходы лучше использовать для построения ИТ-стратегии.

Безусловно, одной из наиболее важных тем конференции станет вопрос безопасности — защита объектов критической инфраструктуры, противодействие кибератакам, предотвращение утечки данных. По данным отчета Kaspersky Lab ICS CERT, в первом полугодии 2017 года 46% систем промышленной автоматизации в Казахстане были атакованы. О том, какие сегодня существуют уязвимости, какие риски они несут и как построить эффективную защиту, расскажет Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии.

PROFIT Industry Day 2018 состоится 19 апреля. Вы еще можете успеть зарегистрироваться на конференцию. А для тех наших гостей, которые находятся в других регионах, однако хотели бы принять участие, мы организуем онлайн-трансляцию. О том, как к ней подключиться, мы обязательно сообщим дополнительно.