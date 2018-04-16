В 2018 году в Казахстане начнется внедрение эфирного цифрового теле- и радиовещания

Процесс будет сопровождаться параллельным отключением аналогового телевещания.

В конце 2018 года в ряде областей РК будет поэтапно внедрено цифровое эфирное теле- и радиовещание. Проект по внедрению и развитию цифрового эфирного вещания был включен в план мероприятий по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Согласно проекту, запланировано строительство и модернизация 827 радиотелевизионных станций. Строительство ведется с 2012 года, и на сегодняшний день построено 356 РТС. До конца 2017 года будет построено еще 292 РТС, что позволит достичь 94% охвата населения цифровым вещанием. Остальные 179 РТС введут в эксплуатацию в течение 2019–2020 годов.

В рамках первого этапа планируется провести мероприятия по полному переходу на ЦЭТВ в Мангистауской (октябрь), Жамбылской и Южно-Казахастанской областях (декабрь). В остальных регионах страны внедрение ЦЭТВ планируется завершить до конца 2020 года. Процесс будет сопровождаться параллельным отключением аналогового телевещания, которое, согласно планам, завершится к середине 2021 года.

Цифровое эфирное телевещание дает возможность просмотра 30 отечественных телеканалов в цифровом качестве и без абонентской платы в Астане, Алматы и областных центрах, а также до 15 телеканалов в сельских населенных пунктах. По заявлению пресс-службы министерства информации и коммуникаций РК внедрение эфирного цифрового вещания обеспечит снижение информационного неравенства между городским и сельским населением и предоставит качественно новые возможности развития информационного пространства РК.