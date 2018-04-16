Систему «Умная медицина» внедрят в Узбекистане до конца года

Она позволит врачам проводить онлайн-консультации пациентов и дистанционное лечение.

В Узбекистане начали внедрять первые услуги по системе «Умная медицина» — это электронная очередь, электронная карта пациента, электронная регистрация, электронный рецепт, электронная аптека. Внедрение концепций «Умная медицина» и «Единый центр медицинской информации» до конца года обозначено в Госпрограмме-2018, передает CA-NEWS.

Система «Умная медицина» позволит врачам проводить онлайн-консультации пациентов и дистанционное лечение. Посредством специальных датчиков и чипов, установленных на теле человека, врач независимо от места нахождения сможет ознакомиться с информацией о состоянии здоровья пациента: температура тела, уровень сахара в крови, артериальное давление.

«Это очень важно при профилактике хронических и скрыто проходящих болезней, их выявлении, мониторинге здоровья пациента и назначении лечения», — сообщили в минздраве.

«Единый центр медицинской информации» — это электронная база данных, в которой будут содержаться амбулаторная карта пациента и история его болезней. В базу будет вноситься вся информация касательно здоровья человека, принятых прививок и лечения с момента его рождения. Лечащий доктор сможет входить в базу и вносить в нее дополнительную информацию.