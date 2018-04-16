В Астане подвели итоги программы «Информационный Казахстан»

Государственная программа «Информационный Казахстан — 2020» реализовывалась по четырем направлениям, в рамках которых было запланировано достижение 83 целевых индикаторов в 2017 году.

Под председательством министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурена Абаева прошло совещание по вопросам реализации «Информационный Казахстан-2020» за 2017 год. В ходе совещания заслушаны доклады представителей министерства сельского хозяйства, инвестициям и развитию, внутренних дел, образования и науки, а также министерства культуры и спорта.

Основной задачей программы было создание условий для перехода к информационному обществу, решение задач по совершенствованию государственного управления, создание открытого и «мобильного правительства», а также развитие доступности информационной инфраструктуры.

В результате реализации указанной программы индекс «Электронного правительства» (по методике ООН) в 2017 году позволил войти в число первых 30 стран (2012 г. – 38 место, 2014 г. – 28 место).

Уровень компьютерной грамотности населения вырос до 78%, число абонентов национальной спутниковой сети превысило 1,3 миллиона пользователей, а доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, приблизилась к 85%.