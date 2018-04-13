В Казахстане планируют создать институт информационной безопасности

Соответствующий проект постановления правительства находится на согласовании в кабинете министров.

В Казахстане на базе института информатики и вычислительной техники в Алматы может быть создан институт информационной безопасности, сообщил заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической безопасности Руслан Абдикаликов, передает «Курсив».

«Один наш госорган не сможет справиться с задачей обеспечения информационной безопасности, для этого мы привлекаем и министерство образования и науки, академию госуправления. Что немаловажно, законодательно оговорено создание в Казахстане института развития информационной безопасности», — сказал Абдикаликов в ходе SOC (Security Operations Center) Forum.

По его утверждению, в настоящее время подготовлен соответствующий проект постановления правительства, который находится на согласовании в кабинете министров.

«Если такой институт будет создан, то мы полагаем, что им должен стать институт информатики и вычислительной техники в Алматы, это тот институт, который станет для нас базовым и позволит всю работу проводить на более широком уровне», — заявил спикер.

Он пояснил, что, помимо создания защитных систем в киберпространстве, необходимо проводить обучение рядовых пользователей интернета, в первую очередь госслужащих, азам так называемой кибергигиены: «Основной массив данных сконцентрирован в государственных информационных системах. Это значит, что требования к госслужащим наиболее высоки, и именно их надо обучать. Из сотни тысяч госслужащих единицы занимаются буквально информационной безопасностью, но все они работают с государственными информационными системами. И мы поставили себе цель всех госслужащих учить хотя бы основам так кибергигиены, то есть самого минимального набора требований к пользователю».

На следующем этапе аналогичная обучающая работа будет проводиться уже со всеми гражданами страны, в частности — с населением сельских населенных пунктов, получающих доступ к широкополосному интернету.

«Не секрет, что городское население давно с этим сталкивается, поскольку работает давно в интернете и понимает угрозы. А сейчас, с развитием широкополосного доступа в сельской местности, для людей это что-то новое, необычное, красивое, но они не понимают, какие угрозы это несет для них. Они должны быть готовы к этим угрозам, и мы должны им помочь», — заключил Абдикаликов.