Бизнес начинает консолидироваться вокруг «Цифрового Казахстана»

В рамках госпрограммы будет реализовано около 140 проектов. Из них 44 проекта будут внедрены силами квазигосударственного сектора, 69 будет профинансировано из государственного бюджета, а 7 — посредством государственно-частного партнерства.

О программе «Цифровой Казахстан» говорили много. И много говорят. Это одна из немногих госпрограмм, которая была отправлена на доработку. К тому же она часто критикуется. И это вовсе неплохо, например, появлением раздела «Инновационная экосистема» программа обязана именно тем, что ее отправили на доработку. А критика в ее адрес — это гарантия того, что общественность будет довольно пристально следить за ее реализацией, а также за выполнением KPI, которые в нее заложены.

То, что госпрограмма интересна для бизнеса, уже не подвергается сомнению. И бизнес-конференция компании Hewlett Packard Enterprise «Reimagine-2018: Сотрудничество бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан», прошедшая 10 апреля 2018 года в Астане, лишнее тому доказательство.

Аскар Жумагалиев, заместитель премьер-министра Республики Казахстан, выступая на бизнес-конференции с приветственным словом, заметил, что, для того, чтобы продвигать все, что заложено в госпрограмме, требуются продвинутые кадры. По его словам, в рамках этой задачи планируется предоставить вузам Казахстана академическую свободу для разработки уникальных образовательных программ. «Вы все можете участвовать в подготовке образовательных программ, в подготовке именно таких специалистов, которые вам нужны, таких, которые востребованы на рынке. Ректоры вузов готовы к диалогу с ИТ-компаниями», — сказал он, обращаясь к участниками конференции, добавляя, что приглашает всех заинтересованных лиц к диалогу. «К процессу цифровизации Казахстана мы должны привлекать частный бизнес. И сейчас есть большие возможности для компаний во всех отраслях. Со своей стороны, мы будем создавать наиболее благоприятные условия», — замечает он.

Дана Алтыбаева, генеральный директор HPE Казахстан и Кыргызстан анонсировала подписание меморандума с НИХ «Зерде», где одно из важных мест занимают образовательные программы. «Кроме того, мы предоставим наше новейшее оборудование для оснащения лабораторий, наконец, мы будем делиться своими компетенциями в рамках нашего сотрудничества с НИХ „Зерде“», — говорит она, замечая, что HPE участвует в масштабном проекте по возведению «умного» города, который будет находиться на территории трех государств — Иордании, Египта и Саудовской Аравии. Об этом проекте (NEOM) более подробно чуть позже.

С бизнесом наперевес

В панельной дискуссии, в которой приняли участие заинтересованные стороны, в том числе, Руслан Енсебаев, председатель правления НИХ «Зерде», Саша Керес, руководитель продаж HPE в Восточной и Южной Европе, Булат Темирбаев, 1-й Вице-президент по телекоммуникациям АО «Транстелеком», Бикеш Курмангалиева, управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком» и Нариман Мукушев, главный ИТ-директор АО «Казпочта», ушли в практическую плоскость — в реальные проекты и новые бизнес-процессы.

Руслан Енсебаев начал дискуссию с программы «Цифровой Казахстан». Мы уже говорили о ней не раз, более того, публиковали ее основные KPI, но здесь уже заметны некоторые промежуточные ее итоги. Например, создана специальная комиссия по цифровизации при Президенте РК, сформированы офисы по цифровизации в 16 центральных госрганах, при Генпрокуратуре РК и т. д., кроме того, проведен ряд мероприятий. Главный посыл, который он донес до участников конференции — «программа работает, и она требует участия все заинтересованных сторон». Сейчас, по его словам, цифровизация активно идет в ГМК (например, в СП «Казгермунайгаз»), в транспортную отрасль (интеллектуальная транспортная система), в АПК (точечное земледелие, блокчейн в зерновых расписках) и e-commerce. «Мы сейчас работаем над концепцией „Цифрового“ государства. Здесь есть три направления — совершенствование процесса оказания услуг, единое окно для МСБ и Smart City», — рассказывает он. Наконец, важная часть — это обеспечение широкополосным доступом 100% населения. «В этом случае, мы достигнем 100% охвата доступа к электронным госуслугам. И это обеспечит нам 30-е место в ГИК ВЭФ по индексу „Пользователи интернета“ к 2021 году», — делится планами председатель правления НИХ «Зерде». Как в холдинге намерены сотрудничать с частным бизнесом? В списке предложений — размещение тестового оборудования, совместная разработка продуктов и решений (coproduction) в рамках Astana Hub, образовательные программы и т. д.

По словам Булата Темирбаева, «Транстелеком» акцентируется на четырех рынках — классический телеком, ИТ, кибербезопасность и индустриальный Интернет вещей. «В каждом из этих направлений мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества», — говорит он.

Бикеш Курмангалиева, представляя проект Ismet.kz («Открытая цифровая платформа»), и которая, по задумке ее создателей, позволит существенно снизить порог входа на рынок для небольших компаний и стартапов, надеется, что «бизнес поверит в платформу, оценит инициативу». «Мы планируем использовать самые лучшие практики для „Открытой цифровой платформы“, постараемся сделать интерфейс простым и доступным, вовлечем МСБ в процесс цифровизации, не зависимо от того, где находится предприниматель. И это будет доступно, это будут простые и понятные кейсы», — раскрывает детали она, добавляя, что 1 июля состоится запуск платформы. В целом, то, что делает «Казахтелеком» — это как лакмусовая бумажка, это про диджитализацию на практике. Впрочем, даже учитывая масштаб проекта, критическую массу в вопросе цифровизации Ismet.kz не создаст. И здесь возникает ключевой момент — для массового процесса нужны компетенции и передовые технологии.

Где брать компетенции

Судя по всему, компания Hewlett Packard Enterprise готова ими делиться. И, как уже упоминалось, и на уровне образовательных проектов, и на уровне технологий. Саша Керес считает, что цифровая трансформация проникает во все индустрии — сегодня уже трансформировались многие отрасли — медиа, банкинг, государственное управление и медицина. На очереди — промышленность, строительство и образование. Проекты очень сложные, дегтя добавляет то, что мировой опыт говорит о том, что значительная часть из них — неуспешные. Таким образом, главная «валюта» в крупных ИТ-проектах — это экспертиза. «У HPE первые позиции в вопросе инфраструктур для частных облаков, на рынке серверов, в СХД. И ведущие в других направлениях, например, в интегрированных платформах. У компании огромная экспертиза и компетенции, отличная экосистема. Мы можем строить любые ИТ-проекты», — уверяет он. Тут уместно вернуться к NEOM, который как раз и демонстрирует эту экспертизу, правда, на гораздо большем масштабе. Итак, по факту NEOM — это индустриальная зона и научный хаб, которые располагаются на площади 26 тысяч квадратных километров, и которые будут фокусироваться на новых индустриях — альтернативной энергетике, биотехнологиях, пищевой промышленности и т. д. Кстати, предприятия, функционирующие на территории NEOM, будут обеспечиваться электроэнергией за счет возобновляемых источников энергии.

И еще раз о цифровизации

В обществе присутствует некий скепсис по отношению к программе «Цифровой Казахстан» — фактически, это наследие некоторых предыдущих провалившихся госпрограмм. С другой стороны, Руслан Енсебаев как-то в интервью заметил, что «мы очень сильно рискуем, если не будем модернизировать нашу промышленность, без этого казахстанский продукт может оказаться неконкурентоспособным». Это своего рода водораздел, «тонкая красная линия», которая отделяет две парадигмы — «до» и «после». И вовлечение в орбиту госпрограммы игроков международного масштаба означает, что компании не намерены ждать первые KPI, активно включаясь в процесс. Ведь, помешкав, можно осознать, что поезд ушел и его не догнать…