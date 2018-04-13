В Акмолинской области полным ходом идет цифровизация сельского хозяйства

В регионе начата работа по формированию электронной карты полей, направленная на развитие точного земледелия.

В Акмолинской области реализуется ряд задач по цифровизации сельхозяйственного производства. Уже с этого года в области начался процесс перевода подачи заявок и выплаты субсидий в электронном виде через веб-портал Minagro.kz. Теперь сельхозтоваропроизводителям нет необходимости подавать заявки самим, все переводится в цифровой формат, передает Zakon.kz.

В регионе идет работа по формированию электронной карты полей, направленная на развитие точного земледелия. На сегодня 1393 землепользователей области произвели оцифровку полей на площади 3006,1 тыс. га или 52,4% от площади, подлежащей цифровизации. Определены три базовых предприятия по внедрению технологий точного земледелия (ТОО «АФ «Родина Целиноградский район, ТОО «Белагаш» Жаксынского района и ТОО «Журавлевка-1» Буландинского района) и три предприятия в животноводстве, производящие продукцию по технологии смарт-ферма (ТОО «АФ «Родина Целиноградский район, ТОО «Есиль агро» Бурабайский района и ТОО «Енбек» Аккольский район).

В ближайшее время в рамках заключенного меморандума между акиматом Акмолинской области и АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» о сотрудничестве в области научного и инновационного развития агропромышленного комплекса планируется провести курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов хозяйств по обучению цифровой грамотности и технологии точного земледелия. Кроме того, будет реализован ряд проектов по внедрению цифровых технологий в растениеводстве, системы онлайн-контроля и учета полевых работ с применением цифровых технологий и оборудования GPS.

Внедрение цифровых технологий позволит в оперативном порядке принимать оптимальные решения по проведению полевых работ, экономить горюче-смазочные материалы, повысить эффективность применения удобрений и гербицидов, что в целом обеспечит содействие устойчивому росту производства сельскохозяйственной продукции региона.